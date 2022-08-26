Дорога в Кубачи открыта для проезда

На 7 км автодороги Кубачи-Кара-Корейш в действительности произошел скальный обвал верхового откоса. Оперативно принятыми мерами в течении 2 дней был организован временный проход.

Вместе с тем, при детальном обследовании склона выявились тектонические разломы, готовые к одномоментному обрушению. В этой связи, в целях обеспечения безопасности дорожного движения было принято решение о временном закрытии участка дороги для проведения работ по принудительному спуску и разгрузке не устойчивого откоса с привлечением специализированной организации имеющее право проведения буровзрывных работ.

При этом автомобильное движение было перенаправлено через Уркарах по автодороге Леваши-Акуша-Уркарах-Мамедкала.

В настоящее время работы по разгрузке склона завершены, дорога в этом направлении открыта.