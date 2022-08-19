Потенциал оценили. Перспективы обозначили

Конференция, посвященная перспективам развития АПК Дагестана, была представительной по числу участников и содержательной по спектру обсуждённых вопросов. В Дагестанский государственный институт народного хозяйства прибыло более трёх сотен человек. Это руководители и специалисты республиканских министерств и ведомств, региональных филиалов федеральных госучреждений, главы районов и городов, представители различных научных институтов и сельхозтоваропроизводители.

Вектор от премьера РД

Примечательно, что работа пленарной сессии конференции началась с награждения работников АПК почётными грамотами федерального и республиканского значения – внимание власти к рядовым работникам говорит об особом отношении к людям труда.

Вектор для дискуссий обозначил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, подробно осветив животрепещущие темы дагестанского АПК.

Дагестан – это, бесспорно, аграрная республика. Об этом убедительно свидетельствуют высокая доля продукции АПК в валовом региональном продукте и значительная доля сельского населения.

Раскрывая положительные сдвиги в отрасли, премьер попутно обозначал и моменты, на которые необходимо опираться для дальнейшего роста сельхозпроизводства. Дагестан располагает соответствующими природно-климатическими условиями, историческим опытом для наращивания объёмов производства в животноводстве, овощеводстве и картофелеводстве, в садоводстве, в виноградарстве и в других направлениях.

Максимальное использование аграрного потенциала и наращивание объёмов производства продукции напрямую связано с решением земельных проблем, в первую очередь с повышением эффективности её использования. Нужно изучить истинные причины заброшенности земель и принять меры по их вовлечению в хозяйственный оборот.

Без частных инвестиций невозможно говорить об экономическом развитии территорий, в том числе и аграрного сектора. Одним из приоритетных направлений деятельности администраций районов должно стать привлечение инвестиций. Сегодня по линии Минсельхоза Дагестана, Дагинвеста и других органов государственной власти действует масса мер поддержки инвесторов и прямая связь между реализацией инвестиционных проектов и созданием объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе.

Дагестан относится к зоне рискованного земледелия и огромное значение для развития аграрного сектора республики имеет мелиоративный комплекс. За три года из республиканского бюджета направили на мелиоративные цели почти миллиард рублей – беспрецедентная поддержка. Активную помощь в вопросах мелиорации оказывает и Минсельхоз России.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства и повышение его конкурентоспособности зависит от уровня технической оснащенности отрасли. В прошлом году подписано соглашение с АО «Росагролизинг» о сотрудничестве в части технической модернизации агропромышленного комплекса Дагестана. Как результат – за 7 месяцев 2022 года аграриям по федеральному лизингу поставлено почти в 3 раза больше техники, чем в прошлом году.

В ходе своего выступления Абдулмуслим Абдулмуслимов затронул также вопросы развития переработки, строительства хранилищ, сбыта сельхозпродукции, подготовки кадров для АПК, а также цифровой трансформации сельского хозяйства.

Работа тематических секций

Работа конференции продолжилась на пяти дискуссионных площадках. Модераторы площадок поделились итогами обсуждений.

Шарип Шарипов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД:

«Первая дискуссионная площадка была посвящена стратегическим приоритетам развития растениеводства, садоводства, виноградарства, мелиорации и технической модернизации АПК. В её работе приняли участие 65 человек, в том числе главы некоторых районов, что подчёркивает заинтересованность местной власти в решении актуальных задач АПК.

Руководители муниципалитетов выступили с конкретными рекомендациями по улучшению положения в агросекторе и сельской местности в целом. Много было пожеланий и предложений. Прежде всего, нужно всемерно заниматься привнесением современных агротехнологий на дагестанские поля. Для этого нужно определить хозяйства со своей историей успеха, где соблюдаются основы севооборота, сроки сева и другие основополагающие вопросы культуры земледелия. Здесь же в тесной увязке необходимо обеспечить научное сопровождение АПК, так как сельхозпроизводство Дагестана нуждается в постоянной и эффективной научной подпитке.

Прозвучал ряд рекомендаций и в части эффективного использования земель сельхозназначения. Целесообразно не только наращивать объёмы вовлечения земель в хозяйственный оборот, но и повышать выход продукции с используемой пашни.

Широкое обсуждение получили вопросы возрождения семеноводства в Дагестане. Сегодня наша республика может и должна стать поставщиком качественного семенного материала не только для регионального овощеводства открытого грунта, но и для других регионов. Такая работа на дагестанских полях учеными дагестанскими проводится.

Активно обсуждался вопрос обеспечения полного отражения в статотчетности показателей развития подотраслей сельского хозяйства, прежде всего овощеводства закрытого грунта и садоводства.

Практически в каждом выступлении поднимались проблемы дальнейшего развития мелиорации и технической модернизации агросектора, поскольку эти два направления в решающей мере определяют состояние и динамику развития АПК».

Эмин Шайхгасанов, замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД:

«Современное состояние и тенденции развития животноводства и рыбного хозяйства Дагестана обсудили с участием представителей Минсельхозпрода РД, Комитета по ветеринарии РД, Комитета рыбного хозяйства РД, глав районов и руководителей животноводческих хозяйств.

Поднимались вопросы реализации генетического потенциала пород разводимых в республике животных. В Дагестане есть примеры привлечения к этой работе ученых из Москвы, имеющих опыт выведения пород мелкого рогатого скота. Такую работу предложено шире практиковать.

Не менее важный на сегодняшний день вопрос для Дагестана – это нехватка специалистов АПК первичного звена. По мнению коллег, необходимо на уровне государства расширить стимулирующие меры для привлечения молодых людей в аграрный сектор».

Магомед Патахов, начальник проектного управления и инвестиционной политики Минсельхозпрода РД:

«На нашей дискуссионной площадке нашли отражение вопросы, касающиеся создания объектов агрологистики, привлечения инвестиций, расширения объемов переработки сельхозпродукции, решения проблем по достижению продовольственной безопасность, а также увеличения экспортного потенциала АПК Дагестана.

Тон дискуссии придало выступление Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова на пленарной сессии конференции, в ходе которого он озвучил связь реализации инвестиционных проектов в сфере АПК и социального благоустройства сельских территорий».

Хирамагомед Муртазалиев, статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД:

«Сегодня на селе достаточно много забот, связанных с социально-инженерным обустройством. Поэтому большая часть времени была посвящена вопросам развития сельских территорий. Актуальна проблема, связанная с отсутствием схем территориального планирования населенных пунктов, что ограничивает возможности разработки проектно-сметной документации для начала строительства объектов в сельской местности в рамках тех или иных госпрограмм».

Хабиб Джанаев, первый заместитель министра по земельным и имущественным отношениям РД:

«Тема повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения рассматривалась на нашей дискуссионной площадке – довольно щепетильная и в то же время очень значимая.

С учетом многочисленных пожеланий аграриев в настоящее время Минимущество РД продолжает работу по внесению изменений в Постановление Правительства РД №288 от 25 июня 2014 года в части увеличения аренды земельных участков из земель отгонного животноводства на срок более 7 лет. Также есть потребность формирования перечня особо ценных земель, в том числе особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством».

Источник: Дагестанская Правда