Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Республиканский диагностический центр.

Премьер-министр ознакомился с деятельностью учреждения, обошел все отделения, пообщался с пациентами и коллективом учреждения, изучил проблемные вопросы и возможности их решения.

Ежедневно а Центре получают медицинские услуги около 3 000 человек, из них 7% дети. Проводятся 800 видов исследований и методов лечения. Из года в год наблюдается увеличение посещаемости центра.

Как рассказала главный врач ГБУ РД «Республиканский диагностический центр» Заира Капланова, сегодня записаться на прием можно при помощи электронной записи, что значительно сокращает время ожидания и решает проблему с очередями.

В структуру центра входят клинико-диагностическая лаборатория, отделения ультразвуковой диагностики, эндоскопии, функциональной диагностики, рентгенологии, КТ и МРТ, консультативную поликлинику, эндокринологический центр и дневной стационар.

В медучреждении работают 425 сотрудников. За последние годы материально-техническая база пополнилась 22 единицами оборудования.

Председателю Правительства задали вопросы, в том числе в части проведения капитального ремонта второго этажа рентгенологического корпуса, необходимости дооснащения оборудованием центра в связи с износом и моральным устареванием имеющегося, в том числе магнитно-резонансный томограф, рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс и т.д.

Премьер поручил заместителю Председателя Правительства РД Мураду Казиеву совместно с министром здравоохранения Дагестана Татьяной Беляевой.