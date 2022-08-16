Татьяна Беляева поручила ускорить работу по капитальному ремонту больниц

Завершение капитальных ремонтов в медицинских организациях Дагестана обсудили сегодня в Минздраве республики.

В режиме видеоконференцсвязи главные врачи больниц и поликлиник отчитались об этапах проведения ремонтных работ. Всего в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Дагестане капитальный ремонт проведут в 60 медицинских организациях.

В этом году ремонтируется 60 медорганизаций, ещё в пяти — проводится реконструкция.

«Помимо количества нам очень важно качество проводимых работ, чтобы это служило потом людям долгие годы. Поэтому проводимые сегодня работы должны быть под неустанным контролем главных врачей на местах, тех, кто затем будет работать в обновлённых помещениях. Дефектные акты и замечания к подрядчикам должны разбираться в кратчайшие сроки для скорейшего завершения ремонтов», — отметила министр здравоохранения.

Татьяна Беляева взяла под контроль учреждения, где по тем или иным причинам затягивается ремонт.