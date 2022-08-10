Запад ходит по краю

К чему приведет разжигание войн по всей планете

Последние годы у многих, абсолютно несвязанных между собой и являющихся последователями совершенно разных идеологических платформ людей, возникает ощущение того, что все происходящее, в том числе и имеющее серьезные масштабы, является лишь преддверием чего-то более глобального. И если ранее все прогнозы, предрекающие начало полномасштабной мировой войны, воспринимались более чем скептически, то сегодня потенциальный «сверхконфликт» уже не кажется чем-то невозможным.

Само по себе стремление втянуть Россию в полноценный конфликт на территории Украины уже таило в себе огромную опасность, так как шансы, что в данную «локальную войнушку» будут втянуты довольно серьезные силы, были максимальными. В принципе, так и получилось. Сегодня, несмотря на отсутствие официального воинского контингента НАТО, на территории Украины отметились представители всех стран западного блока, а техника европейского и американского производства абсолютно открыто применяется на полях сражений и даже задействуется для обстрелов мирных городов республик Донбасса. В принципе, говорить вслух о том, что на территории многострадальной Украины сошлись в схватке Россия и «демократический» Запад, стремящийся перекроить постсоветское пространство под свои лекала, сегодня уже не боится никто.

Способен ли конфликт, протекающий на территории Украины, перерасти в полномасштабное столкновение двух миров? Теоретически такая возможность, конечно, есть, так как Россию усиленно подталкивают именно к подобному сценарию, но благоразумие руководства нашей страны пока еще является основным препятствием для начала полномасштабной мировой войны. Хотя, в принципе, при другом стечении обстоятельств мы могли вполне обоснованно нанести удары по тем территориям, с которых на Украину поставляется оружие, боеприпасы и поступают наемники. Но цели специальной военной операции четко определены, и за последние пять месяцев Москва не отклонилась от них не на градус, как бы этого кому ни хотелось.

С точки зрения банальной житейской логики, коллективный Запад должен устраивать подобный сценарий развития событий. Россия втянута в военные действия, на полях сражений погибают не европейцы и американцы, а украинцы, а все происходящее создает довольно серьезную нагрузку на экономику России, что чисто гипотетически должно вызвать если не глубокую депрессию, то вполне устойчивую и стойко выраженную стагнацию. Чем не лучший сценарий для сдерживания и изматывания потенциального геополитического противника?

Но несмотря на, в принципе, позитивное для Запада развитие событий на Украине угроза полномасштабного столкновения двух миров, условным центром одного из которых является Россия, а второго – США, остается более чем реалистичной. И причиной довольно стабильной напряженности является именно Америка и ее сложно поддающаяся логическому анализу политика.

Наводняя оружием Украину и подталкивая ее к более активным действиям на «фронтах», в том числе и к действиям наступательного характера, коллективный Запад зачем-то резко сместил фокус своего внимания в сторону Азии, на территории которой пытается зажечь конфликт, который в перспективе и своими масштабами, и своими последствиями затмит противостояние Москвы и Киева, протекающее на территории Украины.

Война Китая и Тайваня, которую последние несколько дней пытаются спровоцировать первые лица США, будет более глобальной и разрушительной, чем специальная военная операции России на Украине. И, судя по всему, данный конфликт, как и конфликт Южной и Северной Кореи, который также уже не кажется маловероятным, входит в ближайшие планы Капитолия.

Сложно представить, как в случае столкновения Китая и Тайваня, да и, в принципе, столкновения Северной и Южной Кореи Америке удастся отсидеться в стороне, ограничившись лишь военной, экономической и консультативной помощью территории, которую Китай исконно считает своей. Возможно, экономика США и выдержит данную сверхнагрузку, подпитку двух масштабных конфликтов, но кто даст гарантию того, что Россию и Китай устроит сценарий, при котором спровоцировавшее глобальный конфликт государство не является его прямым участником?

Пробуя на прочность военный и экономический потенциал России и Китая, пытаясь завязать их в локальных конфликтах, коллективный Запад в целом и Соединенные Штаты в частности буквально ходят по краю пропасти, не отдавая себе отчет в том, что в сложившихся реалиях как Россия, так и Китай и КНДР могут нанести удары по точкам принятия решений, которые находятся отнюдь не на территории Украины, Тайваня и Южной Кореи.

Факт того, что коллективный Запад решил повысить ставки и зажечь еще несколько огоньков на мировой карте говорит о том, что затеянная на территории Украины авантюра не принесла прогнозных результатов. Но разве не очевидно, что данная игра уже идет совсем не по тем правилам, которые изначально декларировало руководство США? Разве не очевидно, что подобные действия способствуют формированию нового экономического и военного блока, который по своей мощи ничем не уступит проамериканской коалиции, которая, претендуя на мировое господство, по факту просто переоценила свои возможности и поставила мир на грань нового глобального конфликта, победителем из которого гарантированно выйдет лишь одна из сторон?

Алексей Зотьев