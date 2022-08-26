44 млн рублей получили в рамках нацпроекта дагестанские сельскохозяйственные кооперативы

Первый зампред Правительства РД Руслан Алиев сообщил об этом на заседании Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности в республике.

По информации Алиева, по нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено 176,5 млн рублей на заключение 88 контрактов по 3 региональным проектам: «акселерация субъектов МСП», «создание условий для легкого старта и ведения бизнеса» и «создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан.

Заключено 87 контрактов на оказание услуг субъектам МСП центром «Мой бизнес» и Центром поддержки экспорта.Кассовое освоение – 124,5 млн рублей или 70,5%.