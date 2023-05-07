44 мемориальные доски в память о погибших на СВО земляках открыли в Табасаранском районе

В память о погибших при исполнении воинского долга и об их подвигах в Табасаранском районе, на стенах 25 общеобразовательных школ, с начала СВО установили 44 мемориальные доски.

Так, в преддверии Дня Победы, 6 мая, их открыли в 6 школах района — в Гисикской, Гувлигской, Джулинской, Куркакской, Хапильской, а также в Хучнинской СОШ №2.

Руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов принял участие в церемонии открытия мемориальной доски в память о выпускнике Хучнинской школы №2 Фармане Фейзуллаеве. Поддержать родных и близких военнослужащего пришли также глава Хучнинского сельсовета Абдуселим Гираев, начальник отдела Табасаранского военного комиссариата Надир Шихахмедов, педагоги и ученики школы.

«Военнослужащие из нашего района пожертвовали собой ради мира в нашей стране и светлого будущего для наших детей. Мы обязаны их помнить. 78 лет назад наши деды смогли переломить хребет нацизму и спасти нашу Родину. Сегодня же уже их внукам приходится завершать миссию по обороне государства. Фарман не прятался за чужую спину, стойко выполнял свой воинский долг и всегда был готов прийти на помощь своим боевым товарищам. Мы всегда будем помнить о нем», — подчеркнул глава муниципалитета Магомед Курбанов.

За плечами Фармана Фейзуллаева служба по контракту в воинской части и в составе ограниченного контингента частей Российской Армии в Сирии. С начала СВО он служил сапером во взводе разведки, погиб при исполнении воинского долга. Награжден Орденом Мужества. У него остались жена и двое детей.

Воспоминаниями о нем на митинге поделились отец Фармана — Фейзулла Фейзуллаев, директор школы Панах Султанов, педагоги и друзья. Ученики подготовили хореографическую сценку на мотив «Белые журавли», зачитали стихи соответствующего содержания.

Почетное право открытия мемориальной доски было предоставлено Магомеду Курбанову и Фейзулле Фейзуллаеву.