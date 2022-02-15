44 человека получили реальные сроки за экстремистские призывы в Интернете

За прошлый год в России зафиксировано свыше четырех сотен разбирательств и эпизодов по фактам постов и комментариев с призывами экстремистского характера. В Дагестане за 11 месяцев прошлого года призывов к экстремистской деятельности стало больше на 30%. Большая часть из них — в Интернете.

В сентябре 2021 года за подобные высказывания был осужден житель села Верхнее Казанище Буйнакского района. За это он получил условный срок по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.