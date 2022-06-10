В Дагестане проходит акция «Культура донорству»

Сегодня, 10 июня, в Дагестане стартовала Всероссийская акция «Культура донорству», приуроченная ко Всемирному дню донора крови. В ней приняли участие сотрудники Министерства культуры РД и его подведомственных учреждений. Выездная бригада Республиканской станции переливания крови организовала пункт приема крови на центральной площади города Махачкалы.

Кроме того, в рамках акции на площади прошло выступления артистов Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», Дагестанского театра оперы и балета, Дагестанской филармонии им.Т. Мурадова.

Отметим, что мероприятия в рамках Всероссийской акции «Культура донорству» будут проходить в течение года и охватят различные площадки с участием представителей всех дагестанских народов.