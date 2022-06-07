В Дагестане смягчили ограничительные меры по коронавирусу

Основные тезисы заседания Оперштаба по коронавирусу в Дагестане:
масочный режим официально отменён;
в последние месяцы в регионе ситуация по заболеваемости стабилизировалась;
на стационарном лечении в настоящее время находится всего 21 пациент;
на 39 территориях республики за последнюю неделю вообще не зарегистрировано новых случаев заболевания;
рост заболеваемости отмечен в Акушинском, Буйнакском, Ногайском районах;
наибольше число заболевших за неделю приходится на возрастную группу от 30 до 59 лет;
общий показатель уровня вакцинации в Дагестане достиг 85%;
для оказания медицинской помощи больным развернуто 25 коек в ГБУ РД «РЦИБ и СПИД»;
среднесуточное количество госпитализированных на протяжении нескольких недель составляет от 3 до 5 чел.;
во всех медучреждениях имеется достаточное количество экспресс-тестов;
каждые полгода необходимо делать ревакцинацию.