В Дагестане смягчили ограничительные меры по коронавирусу

Основные тезисы заседания Оперштаба по коронавирусу в Дагестане:

масочный режим официально отменён;

в последние месяцы в регионе ситуация по заболеваемости стабилизировалась;

на стационарном лечении в настоящее время находится всего 21 пациент;

на 39 территориях республики за последнюю неделю вообще не зарегистрировано новых случаев заболевания;

рост заболеваемости отмечен в Акушинском, Буйнакском, Ногайском районах;

наибольше число заболевших за неделю приходится на возрастную группу от 30 до 59 лет;

общий показатель уровня вакцинации в Дагестане достиг 85%;

для оказания медицинской помощи больным развернуто 25 коек в ГБУ РД «РЦИБ и СПИД»;

среднесуточное количество госпитализированных на протяжении нескольких недель составляет от 3 до 5 чел.;

во всех медучреждениях имеется достаточное количество экспресс-тестов;

каждые полгода необходимо делать ревакцинацию.