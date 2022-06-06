Пассивный доход от… коррупции

Этот социальный порок затаился практически в каждом учреждении. Подобно вирусу, он проникает во властные структуры, где циркулируют хотя бы мало-мальские финансовые потоки. Даже страх смертной казни порой оказывается бессильным перед алчной природой коррупции. Самый яркий и хрестоматийный пример – Китай: жернова карательной системы перемалывают и уничтожают носителя вируса, но не сам вирус. Правда, расстреливают не всех коррупционеров, а лишь тех, кто украл крупную сумму. Но это отнюдь не означает, что преступивший закон и запустивший руку в государственную казну человек не должен быть наказан по всей строгости закона.

С большим неудовольствием приходится констатировать, что Россия является одной из самых «передовых» по части коррумпированности стран в мире. В рейтинге мы находимся рядом с такими африканскими государствами, как Мали и Габон (по данным журнала «Forbs» за 2021 год). Если в 2019 году размер суммы причиненного ущерба экономике от коррупционных преступлений составил 55 млрд рублей, то в 2020 году этот показатель, по отчетным сведениям Генпрокуратуры РФ, превысил 58 млрд. Опухоль коррупции разрастается на глазах вопреки разухабистым речам некоторых чиновников, облачившихся в тогу непримиримого борца с нею.

Если заглянуть в историческое прошлое России, то можно обнаружить, что хищения баснословных средств из государственной казны практиковались издревле. Сама проблема является как бы исконной, и коррупция чуть ли не лейтмотивом проходит по всей исторической канве нашей страны. Примечательно, что Петр Великий собственноручно палкой избивал своего ближайшего соратника Меншикова и наказывал других сподвижников, которые воровали миллионами из казны. Хорошо известны также слова императора Николая I: «В России не крадет только один человек – это я».

Коррупция – вот реальный злейший враг системы. Она хуже любого геополитического или какого угодно внешнего противника. Коррупция незаметно разъедает весь государственный механизм изнутри

Есть очевидные вещи, не требующие скрупулезного расследования. К таким, например, относятся роскошные виллы чиновников, дорогие автомобили и прочие богатства, которые появились у чиновника в одночасье вслед за его назначением на какой-нибудь руководящий пост. Не было ни бизнеса, ни других пассивных доходов, как вдруг вырастают огромные красивые дома, огораживаются благоустроенные земельные участки и т.д. Неужели надзорные органы не в силах увидеть очевидного?

К примеру, глава муниципального образования с не очень высокой заработной платой точно не располагает достаточными финансами, чтобы построить себе частный дом стоимостью 15–20 млн рублей. Разве это не коррупция? Скажут: нет конкретных доказательств. Но ведь запросто можно проверить декларацию о доходах. Видимо, не сильно горят желанием заниматься этой грязной работой.

Когда рядовые жители страны считают каждый рубль и затягивают пояса, предельно ограничивая расходы на потребности, или когда существует масса острых проблем, которые требуют финансовых вливаний, архинеприлично и преступно властной группке людей набивать свои карманы.

Немудрено, что ненависть к подобным нечистоплотным «дельцам» от системы будет расти по мере обострения давно назревших проблем и ухудшения социальных условий. Глубокая и непреодолимая пропасть, зияющая между народом и кучкой состоятельных толстосумов, никогда не создаст идиллию всеобщего мира и согласия. Чиновники с таким моральным обликом могут быть преданными патриотами, со всех трибун кричать «ура!» и всячески поддерживать саму систему. Однако грош цена их официозной поддержке и публичным излияниям о любви к Родине, если всё это продают за безнаказанный доступ к казенным (то есть народным) деньгам.

Нужно ясно отдавать себе отчёт в том, что лояльность если и можно купить за деньги, то очень ненадолго. Многоликая, хамелеонская преданность (с девизом: «всем существом предан тому, кто стоит у руля власти и у кого много денег») непременно сыграет злую шутку со страной в критические моменты, когда потребуется твердая опора. Тогда было бы детской наивностью рассчитывать хотя бы на толику преданного вовлечения в общее дело от прожжённого торгаша от бюрократии.

Хамелеоны, превозносящие с пеной у рта существующий строй в пик процветания и стабильности, с таким же успехом и даже с ещё большим усердием ниспровергнут и будут смешивать его с грязью, когда нагрянут масштабные форс-мажорные события. И предательство вчерашнего «патриота»-коррупционера вызовет шок только у дураков, поскольку эти люди изначально по своей природе были продажными наймитами в личине патриота.

Коррупция – вот реальный злейший враг системы. Она хуже любого геополитического или какого угодно внешнего противника. Коррупция, подобно коррозии, незаметно разъедает весь государственный механизм изнутри, превращает любую великую державу в уродливого, неповоротливого колосса на глиняных ногах. И в самый критический период – во время кризисов и социальных потрясений – вся эта огромная конструкция с изящным фасадом, но насквозь трухлявая и прогнившая при первом же дуновении политических бурь рухнет со страшным грохотом.

P.S. Самое ведь интересное в этом бесконечном желании кичиться – отсутствие всякого стыда и намерения не вызывать раздражения у «граждан» – так ведь чиновник зовёт соотечественников и земляков. Коррупционер вводит заработок любым неправедным путём в ранг религии, когда деньги и власть становятся божествами. В жертву таким божкам приносятся доверие и уважение окружающих, порой даже очень близких людей.

И всё же было бы несправедливым безапелляционно обвинять хапугу чиновника в стремлении жить за бюджетный счёт, но не видеть социального греха в собственных поступках. Финансово задобрить специалиста, врача, полицейского – у нас в крови. А выйдя из кабинета медика или покидая автомобиль сотрудника ГИБДД, бубним под нос: а я ведь ему ещё и зарплату плачу со своих налогов… Выходит, с нас взятки гладки? Ан нет! Кто взял – на том один грех, кто дал – на том сто.

Источник: Дагестанская Правда