СЗО и меры поддержки

Всё больше продуктов масштабной трансформации экономики доступны и для дагестанцев. В республике реализуется немало проектов, нацеленных обеспечить население как доступным скоростным интернетом, так и самыми современными производными четвёртой промышленной революции.

Какие проекты сейчас реализуются в рамках национальной программы в Дагестане, рассказывает министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов.

— Наше министерство реализует государственную политику в сфере цифровизации и координирует работу органов власти республики в этой области, — говорит он. — Конечно, прежде всего важна задача максимального покрытия территории Дагестана скоростным интернетом. Сделать это в одночасье невозможно. Однако поэтапно, как это предусматривает проект «Устранение цифрового неравенства», вполне реализуемо.

Первый его этап уже завершён. А с 2022 года в республике реализуется проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках которого предусмотрено создание современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет по стандарту LTE в населённых пунктах с населением от 100 до 500 жителей.

Базовые станции сотовой связи в основном будут подключены по оптоволокну, что обеспечит высокую скорость передачи данных. Всего в республике в программу, реализуемую до 2030 года, вошли 543 населённых пункта, из них 44 планируется обеспечить в текущем году.

— Санкционное давление, трудности, связанные с торговыми ограничениями реализации проекта, не помешают?

— К сожалению, без корректировки программы не обошлось. Минцифры России проинформировало, что сейчас решается вопрос о сокращении в 2 раза числа подключаемых населённых пунктов в связи с геополитической обстановкой и нехваткой оборудования на рынке. Но в целом программа не будет свёрнута.

Государством предусмотрены меры поддержки инвестиционной привлекательности отрасли. К примеру, в целях поддержки деятельности операторов связи готовится предложение по реализации инвестиционного налогового вычета, который обеспечит приток инвестиций в отрасль связи.

— Как подобная ситуация отразится на социально значимых объектах (СЗО)?

— В этом плавне в Дагестане многое уже сделано. В период 2020-2021 годов организовано подключение 3136 социально значимых объектов к сети Интернет, в состав которых входят школы, фельдшерские пункты, учреждения культуры, администрации сельских поселений и пожарные части.

В рамках исполнения государственных контрактов, помимо подключения СЗО, ведётся строительство волоконно-оптических линий связи ВОЛС («последняя миля»), в сельских населённых пунктах устанавливаются узлы связи, обеспечивающие техническую возможность доступа к сети Интернет. Таким образом, в Дагестане создаётся инфраструктура связи, позволяющая обеспечить 97 % домохозяйств возможностью подключения к сети Интернет до 2030 года.

В соответствии с соглашениями с Минцифрой РФ, услуги по передаче данных для СЗО финансируются и федеральным, и республиканским бюджетами. В частности, за счёт федерального бюджета предусмотрены средства на 1404 СЗО (это категория образовательных организаций), а для 1732 СЗО (ФАП, администрации сельских поселений, объектов культуры и других) финансирование пойдёт за счёт бюджета Дагестана.

В целях обеспечения показателей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в соответствии с запросом Минцифры России дано поручение предусмотреть при корректировке республиканского бюджета Дагестана на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов дополнительное финансирование в объёме 40 417,46 тыс. рублей на 2022 год и 60 626,19 тыс. рублей на плановый период 2023-2024 годов.

— Какие ещё меры поддержки, помимо налоговых вычетов для потенциальных инвесторов, приняты государством для предприятий и специалистов цифровой отрасли?

— Их в общей сложности немало. В условиях санкционного давления Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации приняты меры государственной поддержки ИТ-компаний, включающие предоставление грантовой поддержки, льготного кредитования ИТ-компаний, а также льготной ипотеки и отсрочки призыва в Вооружённые силы РФ для ИТ-специалистов аккредитованных компаний.

Ряд мер предложило Правительству Дагестана и наше министерство. В частности, в целях обеспечения ускоренного развития отраслей информационных технологий установить для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощённую систему налогообложения, налоговую ставку в 5 % при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

Также в адрес Председателя Правительства РД направлено предложение о снижении в 2 раза налоговых ставок по земельному налогу, налогу на имущество, арендной ставки по договорам аренды для центров обработки данных и объектов связи, что может помочь снизить операционные расходы ИТ-компаниям.

Кроме того, для развития инфраструктуры связи с операторами связи прорабатывается вопрос применения механизма инвестиционного налогового вычета, позволяющего уменьшать налогооблагаемую базу на сумму расходов, направленных на создание и модернизацию основных средств. Формируется предложение по грантовой поддержке ИТ-компаний, которое, наряду с другими мерами поддержки, влияет на региональный рейтинг цифровой трансформации. В общем без поддержки предприятия отрасли не останутся.

Источник: Дагестанская Правда