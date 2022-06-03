Офицеры Пентагона на украинском сафари

К чему готовят Одессу, Николаев, Запорожье, Харьков…



Поток иностранцев на Украину — «ленд-лиз» по поставке живой силы — в эти дни делится на две категории, почти по словам полковника Кольта, «на тех, кто стреляет, и тех, кто копает».

Первая категория разношёрстная и включает в себя много подвидов, в которых и точечные специалисты, и классические «рыцари плаща и кинжала», и «джентльмены удачи» самого широкого профиля — это бойцы/операторы частных военных компаний и сообществ, залегендированные под них военные и спецслужбисты, непосредственно военнослужащие стран НАТО и других государств, отправленные воевать против русских по секретным программам в рамках оперативных (созданных под боевую операцию на Украине) подразделений. В этой же категории — наёмники, «дикие гуси», которых называют «добровольцами», тем не менее не брезгующие заработной платой на войне.

Вторая категория засланных на Украину военных специалистов представляет еще больший интерес, представляя собой более узкую и закрытую общность в виде когорты инструкторов, координаторов, специалистов логистики и штабов, которые являются действующими военнослужащими США, Канады, Великобритании, Польши, Израиля (выделены основные государства-акторы) и ряда других стран. Нередко они залегендированы под другие имена и фамилии, имеют документы прикрытия на вымышленные данные с указанием вымышленных же или оперативных, точечно сформированных для оправки на Украину спецподразделений.

Реальность такова, что на территории Украины уже находятся военные из США и их союзников. Часть из них не только задействована в планировании боевых операций ВСУ, нацгвардии и формирований киевских спецслужб. Они «засветилась» непосредственно в участии в боевых действиях.

В частности, в рамках оказания инструкторской и логистической помощи националистическим вооруженным формированиям на территорию Украины переброшены военнослужащие 4-й бригады поддержки Сил Безопасности Министерства обороны США (4 Security Force Assistance Brigade, SFAB).

Это соединение не имеет, в отличие от большинства формирований Пентагона, большого послужного списка, начиная с Вьетнама, Югославии, Ирака, Афганистана и т.д., поскольку создано только в 2020 году под конкретные задачи — раздувать пожар войны в разных уголках земного шара. В задачи военнослужащих бригады входят обучение, тренировка, консультирование и иное военное содействие «партнерам США» по всему миру.

В настоящее время офицеры SFAB помогают боевикам готовить украинские города, такие как Одесса, Николаев, Запорожье и Днепр к обороне по примеру Мариуполя, используя в качестве щита мирное население и размещая военную технику и артиллерийские орудия под прикрытием школа, детских садов и госпиталей. Одновременно сотрудники Пентагона организуют каналы поставки западного вооружения и обучение по его использованию. По некоторым данным, военнослужащие SFAB находились в Мариуполе в ходе боевых действий, но были во время эвакуированы по приказу командования из блокированного города.

Непосредственно в организации и участии в боевых действий в условиях городской застройки являются офицеры 4 бригады поддержки Сил Безопасности Минобороны США:

1. Подполковник Шон Роберт Шилдс

На фотографии слева направо: Robert D Shields (брат), Terrence Han Sheilds (брат), Robert George Shields (отец), Sean Robert Shields

Фамилия: Shields

Имя: Sean

Второе имя: Robert

Дата рождения: 09.03.1979

Место работы: 4th Battalion, 4th Security Force Assistance Brigade

Должность: Battalion Commander

Воинское звание: подполковник

Адрес: 623 Cmr 473 Apo, AE 09606

Email: rgshields@sbcglobal.net, sshields@earthlink.net

Телефон: +1(910) 391-1067, +1 (717) 258-9813

Профиль в Facebook: www.facebook.com/sean.shields.733

Профиль в Linkedin: www.linkedin.com/in/sean-shields-bb54286b

Женат.

Потомственный военный.

Отец — Robert George Shields, 01.07.1949 г.р., военный пенсионер, www.facebook.com/robert.shields.14

Брат — Terrence Han Sheilds, 14.01.1987 г.р., военнослужащий МО США, www.facebook.com/terry.shields.54

Второй брат — Robert D Shields, 26.10.1981 г.р., военнослужащий МО США, www.facebook.com/robert.shields.5

2. Подполковник Майкл Патрик Тумлин

Фамилия: Tumlin

Имя: Michael

Второе имя: Patrick

Дата рождения: 03.11.1978

Место работы: 4th Battalion, 4th Security Force Assistance Brigade

Должность: Battalion Commander

Воинское звание: подполковник

Адрес: 8205 Cmr 415 Apo, АЕ 09114

Email: ufmktumlin91@yahoo.com, mrgalimbasclass@gmail.com, mtumlin1@earthlink.net

Телефон: +19104940976, +19109041006

Профиль в Facebook: www.facebook.com/mike.tumlin.5

Профиль в Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mike-tumlin-97741280

Прежнее место работы: 173rd Airborne Brigade Combat Team (июнь 2019 – июнь 2021)

Женат на Sara Christine Tumlin, 24.07.1978 г.р., моб. тел. +19104955842.

3. Подполковник Кристофер Стивен Сильвен

Фамилия: Sylvain

Имя: Christopher

Второе имя: Steven

Дата рождения: 20.09.1981

Место работы: 3d Squadron, 4th Security Force Assistance Brigade

Должность: Company Commander

Воинское звание: подполковник

Адрес: 7551 Dutch Loop, Colorado Springs, CO 80925-9467

Email: rsylvain1009@aol.com, christopher_sylvain@yahoo.com, sylvain4310@hotmail.com

Телефон: +1 (931) 241-1390

Профиль в Facebook: www.facebook.com/christopher.sylvain.75

Профиль в Linkedin: https://www.linkedin.com/in/christopher-sylvain-91864a11b

Прошлые места работы:

— Forward Command Post, Deputy Commanding Officer at 1st Squadron, 89th Cavalry Regiment

— Chief Operations Officer at 1st Squadron 89th Cavalry Regiment

Женат на Danielle Sylvain (Henderson), 04.04.1978 г.р., моб. тел. +1 (931) 241-0382, профиль в facebook: www.facebook.com/danielle.sylvain.1

Ничто не ново под луной.

Пятьдесят лет назад американцы воевали во Вьетнаме против русских, которых тогда называли советскими. Сорок лет назад американские военные инструкторы обучали аборигенов в Афганистане убивать русских солдат. Военные Пентагона с такой же миссией «засветились» в Сирии.

Теперь настал очередь Украины, где американские старшие офицеры учат бывших русских воевать против русских. Этому противостоянию не видно конца, а на кону стоит слишком многое.

Олег Петровский