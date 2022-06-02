Сергей Меликов принял участие в мероприятиях к Международному дню защиты детей на территории экотуркомплекса «Главрыба»

На территории экотуркомплекса «Главрыба» состоялись мероприятия, приуроченные Международному дню защиты детей. В них принял участие и Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

В своём обращении руководитель субъекта обратился к младшему поколению, а также к педагогам и родителям. «Хотелось бы, чтобы для всех вас этот день стал запоминающимся», — сказал Сергей Меликов. Кроме того, Глава Дагестана вручил школьнице Патимат Гарушевой из Кизилюртовского района благодарственное письмо за проявленный героизм и мужество и самоотверженность при спасении утопающего. » Надеюсь у таких людей, как она, в жизни всё будет складываться очень правильно», — сказал Меликов. Ярким завершением праздника стал концерт и фейерверк.