Мясокомбинат полного цикла — новая ступень традиционной отрасли

Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня провел совещание о реализации проекта мясоперерабатывающего завода полного цикла ООО «Дагмясо» в Кизилюртовском районе. Участие в совещании приняли представители АО «Дагагролизинг».

Учредителем ООО «Дагмясо» выступает АО «Корпорация развития Дагестана».

Финансирование проекта предусматривает бюджет республики, однако будут привлечены и инвесторские средства.

Предприятие будет безотходным, так как будет работать с крупным и мелким рогатым скотом, выпускать мясо замороженное, охлажденное; колбасы, консервы, корма для домашних питомцев и даже кишечное сырье будет использовано в частности в медицинской промышленности.

Данный проект должен обеспечить продовольственную безопасность республики и даже в стране.