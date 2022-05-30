Ризван Мурадов о темпах газификации в Дагестане

В рамках заседания регионального штаба по вопросам обеспечения газификации Дагестана и устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ Ризван Мурадов доложил о реализации поручения Владимира Путина об ускорении темпов газификации населённых пунктов Дагестана, их догазификации и её промежуточных результатах.

По словам врио министра энергетики и тарифов Республики Дагестан, ООО «Газпром газификация» определен Единым оператором газификации. Предприятие уже взяло на себя обязательства по строительству почти трёхсот объектов газификации.

С 2022 года по 2023 год планируется завершить двадцать два объекта газоснабжения, что позволит обеспечить «голубым топливом» более десяти тысяч домовладений. На данный момент заключено более полутора тысяч договоров на подключение газа. Кроме того, разработана интерактивная карта, которая позволяет гражданам отследить статус своей заявки на догазификацию.