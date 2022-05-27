В Дагестане 28 мая пройдёт Всероссийская акция «Библионочь-2022»

28 мая по всей стране пройдёт Всероссийская акция «Библионочь-2022». Организаторами мероприятия выступают Минкультуры России и портал «Культура.РФ».

В 2022 году данная культурно-просветительская акция приурочена к Году культурного наследия народов России и посвящена теме «ПроТрадиции». В Дагестане к акции присоединятся более пятидесяти учреждений культуры Дагестана, ими запланировано более сотни мероприятий, в том числе реконструкция старинного обряда «Булкъа» — «Чистка шерсти».

Более подробно с программой мероприятий в рамках акции «Библионочь-2022» можно на портале «Культура.РФ».