Накануне «мясорубки»

Киевский режим намерен «утилизировать» десятки тысяч боевиков

Итак, история бандеровской оккупации русского города Мариуполь, а также нацистской группировки «Азов» подошла к концу. Хотя упомянутое объединение и имеет множество филиалов и дочерних структур в других украинских городах, но факт их добровольной сдачи в плен в определенной степени девальвирует этот раскрученный бренд, и все они, скорее всего, совершат ребрендинг и будут пользоваться другими именами.

Ресурсы, близкие к Офису Зеленского, уверяют, что ничего еще не кончено, что они будут биться за каждого боевика, чтобы любыми путями добиться их обмена и освобождения. Однако говорится это сейчас исключительно для того, чтобы что-то сказать по поводу и хоть как-то успокоить общественное мнение по данному вопросу. В реальности, даже если камарилья Зеленского и хотела бы выполнить свои обещания, возможности для этого у нее нулевые. Рассчитывать на содействие российской стороны в вопросе обещанного Банковой обмена не приходится. После провокации в Бучи никто с ними договариваться не будет.

Да и менять, строго говоря, не на кого – количество пленных у России и у Украины несопоставимо. Попытки привлечь для давления на нашу страну Запад также лишены смысла – его авторитет для нас стремится к нулю. Так что все усилия Киева на этом направлении будут только лишний раз демонстрировать его слабость и бессилие.

По-хорошему, самое лучшее для нацистского режима – это как можно быстрее «съехать с темы» и предать «Азов» полному забвению. Собственно, это уже и делается: все информационные ресурсы сегодня сообщают, что освещение произошедшего на металлургическом комбинате в ключе, отличном от официальной позиции, несет угрозу для «защитников Азовстали» (так полагается именовать сдавшихся боевиков) и является изменой.

Однако едва ли эту тему удастся заглушить. 20 мая, в день завершения освобождения города, родственники и близкие «сидельцев» на «Азовстали» анонсировали создание организации по защите прав военнопленных. Об этом активисты и организаторы будущего союза заявили на пресс-конференции, прошедшей в Стамбуле. Почему там? Потому как в пропагандистских построениях киевской хунты постоянно указывалась особая роль Турции в «мариупольском кейсе», и теперь родственники боевиков надеются, что Эрдоган им поможет. Кроме того, туда не так просто дотянуться СБУ, и наличие турецкого офиса создаваемой структуры дает надежду, что нацисты вынуждены будут вести себя с родственниками «азовцев» по крайней мере корректно.

А основания для опасений есть. Во-первых, родственники уже критикуют украинские власти, «слившие» боевиков. Во-вторых, они намерены установить контакт с матерями российских солдат и координировать с ними усилия по освобождению близких. Можно не сомневаться, что это особенно не понравится на Банковой. Между тем, в офисе Зеленского сами приложили руку к международной раскрутке бренда «азовских жен», когда по совету британских спецпропагандистов отправили команду из супруг боевиков к Папе Римскому.

Кроме того, создаваемый союз запросто может стать центром кристаллизации всех родственников пленных и пропавших без вести украинских боевиков. Эти люди пока что разобщены и отчасти запуганы, но создание такой структуры поможет им консолидировать усилия, что крайне нежелательно для Зеленского.

Уже сегодня «неучтенные» потери ВСУ, нацбатов и фольксштурма могут превышать 20 тыс. человек, и родных погибших бандеровские власти специально держат в неведении, обманывают их. Если этих несчастных людей объединить, возникнет сила, страшная для камарильи Зеленского.

Возможно, поэтому в его офисе решили «покрыть разницу» в смертельной арифметике, приписав ранние потери к тем, которые последуют в случае самоубийственного наступления, проведения которого требует Запад.

Зеленский, а за ним и Подоляк, объявили о том, что «финальная часть войны» будет особенно кровавой, а предстоящее наступление обойдется в «десятки тысяч погибших». То есть совершенно бессмысленная и заранее обреченная на провал попытка контрнаступления будет предпринята в любом случае для того, чтобы скрыть вранье Зеленского и его подельников о том, что «потерь нет». При этом эта операция должна быть достаточно масштабной, чтобы на нее можно было списать всех до сих пор скрываемых «двухсотых».

И активизация родственников пленных и погибших боевиков, и их объединение в движение может заставить офис Зеленского поторопиться с реализацией их чудовищной затеи, не дожидаясь назначенных на середину лета сроков контрнаступления. Другой причиной поторопиться является стремительная потеря боевого духа в соединениях ТРО, являющихся сегодня главным резервом, откуда украинский генштаб черпает «субстанцию» для заделывания дыр в расползающейся обороне. Теперь следом за Закарпатским и Львовским замитинговал Житомирский фольксштурм.

Это не удивительно. Ведь в эти формирования шли, поскольку им гарантировали службу дома, а теперь их, фактически обманом, отправили на фронт, продолжая называть при этом «добровольцами». При этом они лишены даже тех льгот, что есть у мобилизованных в ВСУ, и продолжают числиться, как проходящие службу по месту жительства. Строго говоря, обман, ставший основой менеджмента украинской постмайданной власти, начинает разрушаться, грозя оставить шаткое строение украинской государственности без связующего элемента.

Борис Джерелиевский