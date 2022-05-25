Социально значимые услуги в Дагестане переведены в электронный формат

Об этом руководитель Минцифры Дагестана сообщил в рамках заседания Правительства республики.

По словам Гамзатова, региональный проект «Цифровое государственное управление», предусматривает предоставление массовых социально значимых услуг в электронном формате.

«Приказом Минцифры РД утвержден Региональный перечень, состоящий из 77 услуг, оказываемых на территории республики в 19 органах исполнительной власти и 52 муниципалитетах. На сегодняшний день в регионе 76 из 77 услуг переведены в электронный формат и доступны для обращения посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг», — рассказал он.