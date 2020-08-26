427 тысяч детей хлынут в школы Дагестана 1 сентября

В преддверии Дня знаний Владимиром Васильевым было проведено заседание Оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РД.

Повестка дня была ориентирована на оценку эпидемиологической ситуации в республике на фоне реализуемых противоэпидемических мер и предстоящего начала учебного года.

Васильев сообщил об увеличении количества зараженных COVID-19 за последнее время, на основе чего призвал заранее разработать стратегию, тактику действий: «Собственный опыт, который мы получили за время эпидемии, говорит о том, что меры, принятые вчера, могут сказаться завтра и послезавтра». Основа успешной готовности к осенне-зимнему периоду – разработка плана действий, позволяющего действовать на опережение, принимая во внимание сезонное распространение ОРВИ и иных инфекций.

Внимание было уделено и вопросу наличия достаточного запаса лекарственных препаратов.

«Двери общеобразовательных организаций откроются для 427 000 детей, в том числе для 55 600 первоклассников», – сообщил руководитель республики, акцентировав внимание на то, что хоть масочный режим и не является обязательным для детей, соблюдение мер гигиены и дезинфекции должно быть «неукоснительным».

В рамках реализации мер противоэпидемического характера Министерству образования и науки РД и главам муниципалитетов было рекомендовано обеспечить образовательные учреждения оборудованием для обеззараживания воздуха, СИЗами и дезинфикаторами.

Глава дал поручение Правительству РД заранее разработать стратегию действий в случае внезапного ухудшения ситуации с эпидемией, а также оценить существующее положение дел.

Васильев отметил, что по данным оперативного анализа около 35% новых заболевших – это те, кто посещал массовые мероприятия: свадьбы, похороны, соболезнования и так далее и отказался при этом от средств индивидуальной защиты.

«В конечном итоге необходимо добиться, чтобы наши больницы и поликлиники работали стабильно, даже при кратном увеличении нагрузки,» – подчеркнул он, призвав рассматривать масочный режим, как меру профилактики против резкого роста инфицированных.

Дополнительно было уделено внимание и диспансеризации: по требованию главы требуется обеспечить широкий охват диспансеризации и реализации плановой вакцинации.

Главам муниципалитетов предстоит провести планомерную работу с населением, для реализации мероприятий диспансеризации в силу того, что данный вопрос “жизненно важен”.

Владимир Васильев оповестил: в начале сентября планируется посещение региона специалистами и экспертами, чья сфера деятельности – профилактика заболеваний в РФ. Что же касается вакцинации, руководитель республики рассказал о поэтапной реализации этого мероприятия. Жители должны быть готовы к ней.

В заседании принимал участие Николай Павлов, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан. Он предложил рассмотреть сценарий начала нового учебного года без проведения массовых мероприятий в виде праздничных линеек, заменив их классными часами. Свою рекомендацию он обосновал выявленным приростом количества заболевших коронавирусом.

Кроме того, по мнению главного санитарного врача, в образовательных учреждениях должен быть введен «масочный режим»: в масках рекомендовано работать как работникам питания, так и техничкам и учителям. Он сообщил, рабочий день в школах теперь будет начинаться с «утренней фильтрации» – медработник будет проводить обязательную термометрию всех участников образовательного процесса. При наличии температуры или признаков респираторных заболеваний участник к образовательному процессу допускаться не будет.

Заседание было подытожено требованием Владимира Васильева обеспечить учителей СИЗами в необходимом количестве.