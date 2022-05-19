Электроснабжение Кизилюрта и Кизилюртовского района восстановлено

Дагестанские энергетики восстановили энергоснабжение в Кизилюрте и Кизилюртовском районе республики. Ранее, сегодня поздним вечером произошло технологическое нарушение на энергообъекте, отвечающем за электроснабжение указанных населенных пунктов.

Две бригады специалистов филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» с привлечением необходимой спецтехники оперативно приступили к восстановительным мероприятиям и приложили максимум усилий, чтобы вернуть свет в дома оставшихся без электроэнергии дагестанцев.

Энергетики продолжают мониторинг за состоянием энергообъектов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.