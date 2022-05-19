Польша нарывается на грубость

Высказывания Моравецкого не должны остаться безнаказанными

Накал страстей вокруг Украины в информационном пространстве не угасает. Заявления некоторых европейских политиков переходят даже грань уже порядком приевшихся русофобских высказываний. На этот раз отличился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, позволивший сказать себе слишком много.

«Русский мир — это рак, который поглощает не только большинство российского общества, но и угрожает всей Европе. Таким образом, недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе против России. Мы должны полностью уничтожить эту чудовищную идеологию», — заявил премьер Польши в интервью изданию The Telegraph.

Что значит уничтожить идеологию «Русского мира»? Это вообще как? Истребить русских? Только так, разве что. А в оставшихся уничтожить самоидентичность, назвать рабами? Или заставить отказаться от права быть русскими? И это сказал не какой-то там городской сумасшедший в эфире какого-то захудалого ток-шоу. Это сказал премьер Польши. Официальное лицо. Более чем уверен, что такую риторику разделяет меньшая половина Польши – обычные люди наверняка сделали бы всё, только чтобы война не коснулась их семей. А вот подобные высказывания польских лидеров свидетельствуют уже об обратной позиции со стороны властей.

При этом вдвойне интересно на фоне этого заявления Моравецкого высказывание отставного американского полковника Дугласа Макгрегора, который считает, что НАТО может начать войну с Россией с помощью Польши. Точнее, не с помощью, а просто используя её – «война чужими руками», всё по классике.

«Столкнувшись с однозначным провалом американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо», — высказался Дуглас Макгрегор.

Польшу предупреждали о том, что ей не стоит вводить войска на территорию Украины. Но все мы понимаем, что страны-члены НАТО – так сказать, подневольные, и решения принимают такие, какие выгодны американцам. Но бросить в войну Польшу было бы верхом глупости для НАТО – это означает неминуемое столкновение блока с РФ.

По поводу угрозы столкновения с НАТО хорошо высказался Дмитрий Медведев:

«В условиях развязанной западными странами proxy war с Россией хочу предельно ясно ещё раз артикулировать и так очевидные всем разумным людям вещи.

1. Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности».

2. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну.

3. Это будет катастрофическим для всех сценарием».

Но вернёмся к Польше. Способность этой страны к противостояниям можно оценить по одному только интересному эпизоду, кстати связанному с газом. Так, Польша заявила о том, что запретила Газпрому осуществлять транзит газа по польскому участку газопровода «Ямал – Европа». Но дело в том, что «Газпром» сообщал, что транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» упал до нуля ещё в конце марта. Выходит, что Польша ничего не останавливала? Так может тогда польские лидеры только и могут, что не стеснять себя в выражениях, за которые придётся ответить?

Даниил Безсонов