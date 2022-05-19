Живучесть информационного пузыря

Украинскую ложь сменит нацистский террор

Не секрет, что Зе-команда считает наиболее приоритетным направлением боевых действий психологические операции или информационную войну, в том числе и потому, что полагает себя настоящим профессионалам в этом деле, которому нет равных на этом поле. Такая убежденность строилась в том числе и на том, что в созданном ими информационном пузыре, где они находятся сами и куда сумели затащить значительную часть украинского населения, они почти всесильны. Громят противника, решают любые вопросы, уверено идут от одной победы к другой.

Использование подобных методов манипуляции общественным сознанием довольно опасно в силу мощного «отката», неизбежно наступающего после достижения с помощью «пузыря» быстрого эффекта. Поэтому опытные специалисты стараются не увлекаться этим методом, а если и применяют, то очень ограниченно (как правило, лишь по одному из направлений). Но это не про команду клоунов и наркоманов, в прямом и переносном плане. Подсевшие на этот «порошок всесилия», они даже не пытались с него слезть, а предупреждения о том, что рано или поздно этот пузырь лопнет, напоровшись на реальность, и к этому моменту нужно быть готовым, попросту игнорировались.

Так, например, было очевидно, что «Азовстали», превращенной нацистскими боевиками в последнюю цитадель, долго не выстоять. По их непрерывным жалостливым роликам, в которых они у кого только помощи не просили – от Папы Римского до Илона Маска и Председателя КПК, – было ясно, что геройски помирать они не хотят, хотят выжить. А значит, будут сдаваться.

Этот вполне очевидный прогноз требовал информационной подготовки к предстоящей капитуляции. Но ничего сделано не было, и вполне ожидаемая ситуация застала офис Зеленского врасплох.

Теперь можно с уверенностью сказать, что команда клоуна пыталась держать в информационном пузыре даже самих боевиков на металлургическом комбинате, «информируя их» вначале о «подходящих к городу силах прорыва», затем об «идущих успешно переговорах об «экстракшен» – политтехнологи явно надеялись уболтать «азовцев» до смерти, причем в прямом смысле. Однако ФАБ-3000 и штурмовые минометы «Тюльпан» как нельзя лучше прочищают мозги и освобождают от иллюзий (часто – вместе с жизнью). «Пузырь» лопнул, и азовцы начали сдаваться.

Застигнутые врасплох столь «неожиданным» событием, обитатели Банковой впали в ступор, не зная, что делать дальше. Ни у одного из должностных лиц нацистского режима, включая штатных спикеров, не хватило духу попытаться честно обозначить перед народом возникшую проблему и как бы, разделить с ним ответственность за происходящее.

Из всего, что можно было сделать, Зе-команда выбрала самый худший вариант – продолжила врать людям, называя капитуляцию «экстракцией» и «эвакуацией», осуществленной в результате «блестящей операции ГУР и СБУ». В результате украинцы не только возмутились, что власть держит их за «лохов», но и почувствовали испанский стыд за ее столь наглое и тупое вранье.

Но ничего другого нацистский режим предложить не может – только новые порции вранья и наглости. Впрочем, даже если предположить, что сейчас Зе-команде удастся каким-то образом «стабилизировать» медиа-фронт и залепить лопнувший информационный пузырь, то прослужит он очень недолго, будучи вновь разорванным в клочья следующей катастрофой. Так как информационная повестка «Азовстали» далеко не исчерпана, а только начинает разворачиваться во всей красе, может быть, даже не потребуется новой «зрады» для возвращения украинского общества к реальности.

И тогда в арсенале нацистов останется только одно средство – террор. Впрочем, к нему они уже прибегают, зачищая медиа пространство страны от недостаточно лояльных СМИ и ЛОМов. А сегодня утром «Грады» ВСУ ударили по Еленовке, куда накануне были доставлены пленные с «Азовстали». Никакой случайности быть не могло – все информационные каналы сообщили, куда именно свозят пленных карателей. И нацисты им мстили за то, что они их так подставили, выбрав жизнь. И так же режим Зеленского будет мстить всему украинскому народу за собственные ошибки и провалы.

Борис Джерелиевский