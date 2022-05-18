«Фейков не хватает»

В США жалуются, что Россия выигрывает в информационной войне

Законопроект о беспрецедентной сумме «помощи» Украине еще не принят, а в США полным ходом идет дележка. Заинтересованные лица пытаются получить, к примеру, дополнительные средства на информационные атаки против Москвы. По этому случаю в Вашингтоне даже заявляют, что Россия выигрывает в мировом информационном пространстве в вопросах освещения ситуации вокруг Украины. Первой с откровением о «победе» Москвы выступила глава дипломатического представительства США в Словакии Бриджит Бринк, которая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената старалась доказать законодателям, что как никто другой подходит на должность американского посла в Киеве.

Сенатор Роб Портман (республиканец от штата Огайо) полностью согласился с Бринк, даже несмотря на то, что ее кандидатуру предложил президент Джо Байден. Как объявил Портман, в информационном пространстве Россия превосходит Запад точно так же, как «гораздо большие российские силы превосходят украинские». А заодно и спросил у дипломата, которая собирается стать ключевым лицом для коммуникаций с Киевом, что американские власти должны делать для лучшего противодействия «попыткам России оправдать» спецоперацию и как противостоять «дезинформации» из Москвы.

Ответ последовал ожидаемый и незамедлительно. «Я думаю, что мы можем просто прикладывать больше, больше <…> усилий — вот чего бы я хотела, потому что вы абсолютно правы. Я согласна с вами. Нас превзошли и переиграли. Мы должны прикладывать как можно больше усилий. Это вызов. Дезинформация — это то, что широко распространено в Европе и других местах», — фонтанировала эмоциями Бринк.

А для того, чтобы переиграть, страны Запада должны быть «более креативными и инновационными» в информационном пространстве, борясь с бюрократией, которая зачастую мешает развернуться в полную силу. Иначе угроза для «образа жизни» Бринк сотоварищи значительно возрастет.

В связи с этим переполохом сразу возникает вопрос, неужели действительно правдивой информации удалось пробить мощный пропагандистский щит, созданный западными специалистами, и обыватели начинают сомневаться, следует ли и дальше носить на ушах лапшу, которой их потчуют? Возможно, в некоторых случаях это так, учитывая мероприятия в поддержку России и акции протеста по поводу поставки оружия НАТО на Украину, которые проводятся в том числе в европейских странах.

Однако в массе своей западный агитпроп работает отменно, успешно перемалывая затраченные на его деятельность миллиарды: Россию ненавидят и обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах. Но это, естественно, не мешает, когда в воздухе запахло возможностью получить дополнительные средства, ее использовать. Поэтому в ход идет беспроигрышный довод: Россия нас переигрывает, фейков катастрофически не хватает, нужны вливания для того, чтобы противостоять «проискам» Москвы.

И не важно, что, согласно информации директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, с 24 февраля до конца апреля было выявлено порядка 6,5 млн фейковых сообщений о проведении специальной военной операции на Украине, а также о России. Не важно и то, что, по оценкам экспертов лиги, на информационную атаку против РФ, которая осуществляется с территории Украины, Польши, Латвии, США, Великобритании и т.д., уже потрачено более $1,5 млрд. При этом с каждым днем цифра только растет, поскольку в сутки на пропагандистскую кампанию выделяется около $25 млн. Прорва, как известно, требует новых вливаний.

Так что посыл Бринк понятен. И неудивительно, если часть средств из огромной суммы в $40 млрд, которые собирается выделить Вашингтон на «помощь» Киеву, будет направлена на новые постановочные кровавые трюки, создание фейков в западных масс-медиа и спонсорство пятой колонны в России и сопредельных государствах. Видимо, подобная политика будет продолжаться до тех пор, пока у Вашингтона не сломается печатный станок, а это в конечном итоге когда-нибудь произойдет. И, станем надеяться, такое время не за горизонтом, учитывая нынешние тенденции, связанные с растущим внутренним экономическим кризисом США, репутационным падением американской валюты в мире, усиливающимся отказом от доллара в расчетах и скоростным ростом госдолга.

Анна Пономарева