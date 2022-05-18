Евровидение» и Украина

Лакмусовая бумажка западной политики

Украина и её «липовые» победы и лозунги

Пока союзные силы ДНР и России добивают остатки нацистов в «Азовстали» и берут в окружение Авдеевку, весь «свободный» и «цивилизованный» европейский мир кутил на «Евровидении». Говорить о том, что это политическое мероприятие — моветон. Многократно это было доказано, и логично, что в 2022 году ничего не изменилось, а лишь усугубилось, учитывая нынешнюю обстановку в мире. Но тот факт, что «Евровидение» политизировано, позволяет проанализировать то, что из себя представляет западная повестка.

«Победили на «Евровидении» – победим в войне»

Ожидаемо победу отдали Украине. Если бы кто-то с сине-желтым флагом просто молчал 3 минуты на сцене, это «выдающееся» выступление также получило бы наивысшие оценки. Конкурс же не политический. Даже если бы этот перфоманс заканчивался «зигой», то никто бы на это внимания не обратил. Украинцы же, им сейчас многое можно. К слову, примерно это украинские певцы и сделали, когда перед выступлениями фотографировались с флагом, на котором было написано про «русский корабль» – лозунг такой же пустой, как и вся поддержка, которую оказывает западный мир Украине.

Люди, необременённые интеллектом, наверняка поспешат тиражировать тезис «победили на Евровидении – победим в войне». То, что это немного разные мероприятия, думаю, не нужно никому объяснять. Но сразу после оглашения результатов песенного конкурса с заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, который примерно этот же тезис и тиражировал.

«Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!

В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»!

Третий раз в своей истории. И верю – не последний.

Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь.

Свободный, мирный, отстроенный!» — заявил Зеленский.

Экс-комик никогда не отличался особым умом, зато фантазировать он умеет. Это он показал на примере с историями про «призрака Киева» и «мёртвых» десантников на острове Змеином. Кстати, бредовый лозунг о «русском корабле» тоже оттуда и тоже фейковый. Украина в следующий раз победит на Евровидении тогда же, когда это будет соответствовать политической повестке. Напомню, что в 2004 году Украине также отдали победу за никчёмную песню Русланы, ведь тогда в Киеве произошла первая цветная революция, которая привела к власти прозападных политиков. Нужно было поощрить украинцев за то, что они начали развал собственной страны в пользу Запада.

Что-то мне подсказывает, что следующее поощрение случится нескоро, особенно после того, как зерно покинет эту страну и Европа утратит свой интерес, а США выжмут из этого «актива» все соки и бросят, как они это сделали с другими странами, где развязывали вооруженные конфликты.

Модные призывы к миру

Сейчас модно призывать к миру, как это сделали победившие украинские музыканты. Высказывание хоть и политическое, но организаторы не увидели в этом ничего такого. Повторюсь, сейчас украинцам можно что угодно, любая выходка будет только поощряться. Вплоть до нацистских лозунгов, которых никто якобы не замечает.

Вот только к миру на Украине нужно было призывать не в 2022 году, а в 2014. Тогда антивоенная риторика была не в почёте. Киев «восстанавливал территориальную целостность», когда бомбил Славянск из тяжёлой артиллерии и применял зажигательные боеприпасы. Неактуально было призывать к расследованию трагедии 2 мая в одесском Доме профсоюзов. Эти вопросы были неуместны.

Это прекрасно видно на примере «Евровидения». Напомню, что в 2014 году финал песенного конкурса состоялся 10 мая, на следующий день после того, как в Мариуполе было уничтожено здание МВД. Тогда погибли не только силовики, но и простые мирные жители. Тяжёлые ранения получили гражданские. Но в Дании, которая тогда принимала «Евровидение», не звучали антивоенные лозунги, хотя на тот момент бои в Славянске были в активной фазе. ВСУ беспощадно уничтожали несогласное с государственным переворотом на Майдане население Донбасса. Европейцев это устраивало. Победу тогда отдали скандальной\ому Кончите Вурст. В 2014 году политическая повестка касалась трансгендеров. Тогда нужно было продвигать совершенно иной тезис. «One world, One peace» никто со сцены «Евровидение» не транслировал, а если бы и сказал что-то такое, то тут же бы был дисквалифицирован.

Награды для «правильных» людей

Думаю, что многие за последние 8 лет убедились в том, что премии, награды и прочие призы в «цивилизованном» мире отдают не за реальные заслуги или талант, а их получают те, кто выгоден политической верхушке западных стран. Поэтому не стоит удивляться, когда Зеленскому дадут «Нобелевскую премию мира», хотя этот человек сделал всё для того, чтобы украинцы гибли тысячами, в США и Великобритании примут такое решение, значит так и будет сделано. Стоить эта награда не будет и ломанного гроша, равно как и победа на «Евровидении» и проведение песенного конкурса на Украине.

Оглядываться на это не стоит. Это данность, с которой мы вынуждены смириться. Важнее то, что будет сделано и чем завершится нынешняя ситуация, а не то, какие награды дадут украинцам за то, что они воюют с Россией за интересы своих западных «партнёров».

Денис Григорюк