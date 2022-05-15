Опасность и последствия пала сухой травы

Травяной пал — это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать сухую траву. Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала.

Ежегодно, по причине нарушений требований пожарной безопасности, из-за неправильного выжигания травы, стерни, пожнивных остатков случаются масштабные пожары, охватывающие целые регионы и приносящие колоссальный ущерб. Как же организовать палы сухой травянистой растительности так, чтобы соблюсти действующие требования пожарной безопасности и можно ли это сделать в принципе? Об этом расскажем в данной статье.

Требования к порядку выжигания сухой травянистой растительности содержатся в Правилах противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 (далее — Правила). Причем для разных территорий предусмотрены разные требования. Далее разберем отдельно, какие требования предусмотрены для конкретных территорий.

1. Требования к выжиганию сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения.

В пункте 63 Правил сказано, что выжигание сухой травянистой растительности на вышеперечисленных землях (за исключением земельных участков, находящихся на торфяных почвах) может проводиться в безветренную погоду при условии, что: участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты ; территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра; на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не введен особый противопожарный режим; лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены первичОпасность и последствия пала сухой травы ными средствами пожаротушения. Также в этом пункте сказано, что принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляются руководителем организации, осуществляющей деятельность на соответствующей территории. Помимо этого, нужно учесть, что в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов создаются (обновляются) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров. Тем же пунктом Правил наложен запрет на выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

2. Требования к выжиганию сухой травянистой растительности на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

В соответствии с требованием пункта 185 Правил выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов запрещено. Но при этом в том же пункте сделано следующее пояснение: «Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных в порядке согласно приложению № 4 к Правилам». В свою очередь, в пункте 6 приложения № 4 к Правилам сказано, что в случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли, следует определять согласно приложению. О каком диаметре очага и о каком приложении здесь идет речь? Поясним. Требование к увеличенному диаметру очага отсылает нас к пункту 2 приложения № 4 к Правилам, в котором сказано следующее: «Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований: а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра; б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев; в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Статья 8.32 Кодекс РФ об административных правонарушениях: для граждан — штраф в размере до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — штраф в размере до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — штраф в размере до 1 млн. рублей. Статья 20.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях: для граждан- штраф в размере до 4 тысяч рублей; для должностных лиц — штраф в размере до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Уголовная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Статья 168 Уголовного кодекса РФ: штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей; лишение свободы на срок до 1 года. Статья 219 Уголовного кодекса РФ (часть 1): штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей; лишение свободы на срок до трех лет; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Статья 261 Уголовного кодекса РФ: Часть 1 штраф в размере до четырехсот тысяч рублей; лишение свободы на срок до 2 лет. Часть 2 штраф в размере до пятисот тысяч; лишение свободы на срок до 4 лет.

Ризаев Д.Г., старший инспектор ОНД и ПР № 13 по Хивскому, Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому районам