Инвесторам в Дагестане предоставят льготные ставки для выкупа земельных участков

Совещание по вопросу предоставления льготных ставок для выкупа земельных участков инвесторами в рамках инвестиционных проектов состоялось во вторник, 26 апреля, под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Абдулмуслим Абдулмуслимов пояснил, что законом Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 112 «О порядке определения цены продажи земельных участков» устанавливается возможность для выкупа земельных участков без проведения торгов. При этом цена земельного участка определяется в размере его кадастровой стоимости, за исключением ряда случаев.

За 2019-2022 годы, как рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов, в соответствии с нормами республиканского законодательства инвесторам предоставлены земельные участки для реализации в регионе 8 масштабных инвестиционных проектов из земель, наиболее ценных с точки зрения их рыночной привлекательности.

В соответствии с законодательством, земельные участки для реализации масштабных инвестиционных проектов предоставляются в аренду без проведения торгов из расчета арендной платы по льготной ставке в размере 0,1 процента от кадастровой стоимости.

По итогам совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил с учетом озвученных на совещании предложений органов власти и предпринимателей подготовить проект нормативного правового акта для внесения соответствующих изменений в законодательство республики в целях предоставления новой льготной меры поддержки для инвесторов.