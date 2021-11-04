4 ноября Дагестан присоединится к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»

В 2021 году акция @artnightrussia приурочена к празднованию Дня народного единства. Из-за сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений республиканские музеи, библиотеки, театры и концертные учреждения проведут большинство мероприятий в режиме онлайн.

Прямые трансляции будут вестись на YouTube-каналах и страницах учреждений в социальных сетях.

В программе: видеоэкскурсии, лекции, творческие мастер-классы, онлайн-показы спектаклей, концертов и многое другое.

Вход на мероприятия, которые пройдут в режиме офлайн, будет осуществляться при предъявлении QR-кода сертификата о вакцинации, с соблюдением масочного режима и заполняемостью зала не более 50%.

Берегите себя и своих близких!