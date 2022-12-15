4 новые электростанции обеспечат бесперебойное снабжение электроэнергией дома дагестанцев

Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Артем Хрюкин в ходе заседания Правительства Дагестана рассказал об инвестиционных проектах в сфере электроэнергетики, которые планируются реализовать и уже запущены в регионе.

Он напомнил, что в июле текущего года состоялось открытие первой крупной солнечной электростанции мощностью 15 МВт в городе Южно-Сухокумск, инвестором которой является ГК «Хевел».

По словам Артема Хрюкина, ГК «Хевел» возьмет на себя реализацию еще одного проекта — строительства Ногайской солнечной электростанции мощностью 60 МВт и стоимостью 3 млрд 900 млн. руб. Также он сообщил, что ветровая электростанция мощностью до 315 МВт появится в Новолакском районе. Проект стоимостью более 43 млрд рублей будет реализован АО «НоваВинд».

Солнечная электростанция появится и в Дербентском районе, по распоряжению Главы РД Сергея Меликова в муниципалитете под строительство Дербентской СЭС ООО «Новая энергия» выделен земельный участок площадью 305 га.