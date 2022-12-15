4 новые электростанции обеспечат бесперебойное снабжение электроэнергией дома дагестанцев

В четверг, 15 декабря, на заседании Правительства Республики Дагестан под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова рассматривался вопрос о ходе реализации инвестиционных проектов в регионе в сфере возобновляемой энергетики.

Приступая к обсуждению вопроса, Абдулмулимов отметил, что в нынешнее непростое время поддержание необходимого уровня инвестиций является одной из основных задач органов власти всех уровней.

По словам премьер-министра, для этого в республике созданы необходимая основа, инструменты развития, утверждены стимулирующие налоговые льготы, сформирован реестр инвестиционных проектов, куда включены 49 проектов.

«На этом заседании мы сконцентрируем внимание на проектах в области возобновляемых природных ресурсов. Тем более, что развитие энергетической инфраструктуры является одним из направлений Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года. Наличие в республике значительных запасов возобновляемых природных ресурсов, в частности солнечной, ветровой энергии, огромный гидропотенциал позволяют привлекать инвестиции для реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики», — подчеркнул он.

Отмечалось, что в республиканский реестр инвестиционных проектов включены 7 проектов в области возобновляемой энергетики общей стоимостью 16 млрд рублей, в рамках реализации которых планируется создать 973 рабочих места.

«Работа в этом направлении позволит обеспечить людей надежными источниками энергии, повысит уровень экологической безопасности в регионе и, безусловно, приведет к созданию новых высокотехнологичных рабочих мест», — сказал премьер.

Солнечная электростанция появится и в Дербентском районе, по распоряжению Главы Республики Дагестан С. А. Меликова в муниципалитете под строительство Дербентской СЭС ООО «Новая энергия» выделен земельный участок площадью 305 га.

«Необходимо отметить, что ввод новых объектов генерации будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Республики Дагестан, повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также сохранению уникальных природно-климатических условий региона», — заключил он.