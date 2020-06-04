4 июня в режиме видеоконференцсвязи состоится открытое заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной̆ стабильности в Республике Дагестан

4 июня в 3 часа дня предприниматели приглашаются на открытое заседание по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Заседание пройдет под руководством Владимира Васильева. Темой мероприятия станет обеспечение устойчивого развития экономики и поддержки МСП в регионе в ситуации распространения коронавируса, а также поэтапное снятие ограничительных мер.

На заседании будут присутствовать представители контрольно-надзорных органов, органов исполнительной власти и МСУ, банковского сектора, Уполномоченный по защите прав предпринимателей. Мероприятие направлено на обеспечение эффективного взаимодействия бизнеса и власти, своевременное реагирование на имеющиеся проблемы и факты ущемления прав представителей бизнеса.

Предприниматели смогут принять участие по ВКС в районных и городских администрациях. Вопросы по ведению бизнеса можно направить на WhatsApp, телефон: 8(988) 200-10-60.

Ссылки на трансляцию будут на размещены 4 июня в 15:00 ч. на сайте Агентства по предпринимательству и инвестициям РД, (http://mspinvestrd.ru/) и на сайте Омбудсмена (https://ombudsmanrd.ru/) по защите прав предпринимателей в РД.