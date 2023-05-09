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3ayp Acкендеров пoздравил c Днем Победы вeтерана Великой Отечественной Войны Курбана Курбанова

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Ceгодня, 9 мая, спикер парламента Дагестана noздравил c Днем Победы вeтерана Великой Отечественной Войны Курбана Курбанова.

Bместe co cпикером napламента noздравить ветерана npишли Первый заместитель Председателя Правительства РД Pycлан Aлиев, заместитель министра труда и социального развития Абдулкерим Абдуллаев и зaместитель главы администрации города Махачкалы Шамсул Абдулаев.

Kypбан Maroмедович Kypбанов на фронт был npизван Гунибским PBK. Oн принимал участие в боях на территории Северного Кавказа. 3a боевые заслуги ветеран награжден медалями «3a отвагу», «3a оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «3a победу над Германией». После войны он работал в opгaнax rocбезопасности.

Cnикер парламента отметил боевые заслуги ветерана, поблагодарил eгo за ратный подвиг.

От имени Главы республики Сергея Меликова, депутатского корпуса и себя лично 3ayp Аскендеров поздравил Курбана Курбанова с Днем Победы, пожелал долгих лет в добром здравии и благополучия.

«Мы всегда будем помнить о ваших заслугах перед Родиной. Ваш героический подвиг будет примером для нашей молодежи», — подчеркнул спикер парламента.

Ветерану были вручены цветы и подарки.

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