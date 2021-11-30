37 семей переехали из аварийного жилья в текущем году в Дагестане

На реализацию программы расселения граждан из аварийного жилья в Дагестане из федерального и республиканского бюджетов, а также из иных источников выделено около восьмидесяти семи миллионов рублей. В рамках реализации программы переселения граждан в 2021 году в Дагестане расселено тридцать семь семей. Ещё тридцать пять семей остаются не расселенными. Ранее на совещании в Правительстве РД врио министра строительства РД Артур Сулейманов отметил, что в республике аварийным признан 71 многоквартирный дом.

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