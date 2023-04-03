36 нарушений в части установки несертифицированного обогревательного оборудования выявлены в городах и районах Дагестана

Такую информацию Председателю Правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову в рамках заседания Оперштаба представил руководитель Государственной жилищной инспекции РД Сергей Касьянов.

Он рассказал, что по поручению премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова, данного в январе на заседании Оперативного штаба, Госжилинспекцией РД утвержден План-график по организации профилактических, рейдовых мероприятий совместно с газовыми службами и МЧС.

По состоянию на 3 апреля 2023 года проведены рейдовые профилактические мероприятия в 1150 домах, в том числе: 925 ИЖС и 225 МКД. В городах Махачкала и Южно-Сухокумск, а также в Бабаюртовском и Карабудахкентском районах выявлено 36 нарушений в части установки несертифицированного обогревательного оборудования.

Представителями ООО «Газпром газораспределение Дагестан» произведено отключение данных приборов от системы газоснабжения, а собственникам помещений выданы предписания на замену газового оборудования и Памятки «Правила пользования газом в быту».