36 дней осталось до главной памятной даты для каспийчан

17 сентября город Каспийск отпразднует свой 75-летний юбилей.

Сегодня Каспийск с населением в 133 581 человек — один из самых молодых городов Дагестана с активно развивающимся промышленным, строительным и туристическим потенцалом.

… А тогда, 75 лет назад, в 18-ти километрах от Махачкалы, в узкой полосе между горами и морем, среди малярийных болот, солончаков и песчаных дюн небольшая группа проектировщиков и рабочих из Ленинграда установила первые палатки. В землю был вколочен щит всего с двумя словами: «Даешь двигатель!»