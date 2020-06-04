359 российских граждан вернулись домой из Азербайджана

3 июня 359 россиян вернулись из Азербайджана домой. На границе их встретил заместитель главы Миннаца РД Гарун Давыдов. Всем прибывшим измерили температуру, а затем отправили на самоизоляцию на две недели в санатории «Дельфин» и «Одиссей».

Отметим, что возвращение граждан обеих стран на родину стало возможным после достигнутых договоренностей глав государств. Списки граждан для возвращения были составлены в российском посольстве по поданным заявлениям россиян, пребывающих в Азербайджане.

Желающие вернуться в Россию должны заполнить анкету на сайте посольства в разделе «Возвращение с территории Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию» (www.azerbaijan.mid.ru/corvid2).