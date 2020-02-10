Общество

356 населенных пунктов остались без света

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Премьер-министр Артем Здунов потребовал выяснить причину аварии. По словам премьера, такого количества отключений быть не должно, хотя бы потому, что Россети активно реконструируют электросети по всей республике.

По данным «Дагестанской сетевой компании», без электричества оставались 356 населенных пунктов в 23 районах. 73 бригады участвуют в ликвидации аварий.

МЧС республики формирует оперативный штаб для оперативного реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Артем Здунов поручил Минпромэнерго отследить все отключения. Для жителей работает горячая линия.

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