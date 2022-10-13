Общество

350 млн рублей выделило Правительство Дагестана на выплаты семьям мобилизованных и участников СВО

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По поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова Правительство Дагестана выделило 350 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ, а также принимающих (принимавших) начиная с 24 февраля 2022 года участие в специальной военной операции на добровольной основе.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В качестве поддержки семьям будут выделены средства в размере 100 тысяч рублей.

Средства выделены Министерству труда и социального развития региона из резервного фонда Правительства Республики Дагестан.

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