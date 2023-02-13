34 тонны — допустимый лимит добычи кутума в Каспийском море на 2023 год

Об этом заявил глава регионального кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе заседания Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Такой лимит, по словам премьера, был предложен Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии в результате обследования акватории Каспийского моря с учетом прогнозов запасов кутума.

«В Комиссию поступило 6 заявлений на добычу кутума объемом 43 тонны. В 2022 году квота составляла 33 тонны, в промышленном рыболовстве были задействованы 12 рыбодобывающих предприятий. Освоение кутума рыбодобывающими предприятиями составляет 88,8 % от выделенного объема», — подчеркнул глава кабмина, открывая заседание.

Отметим, что право на вылов анадромных видов рыб имеют юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, за которыми закреплены рыболовные участки.