318 млн рублей выплачены семьям погибших дагестанских военнослужащих фондом «Все вместе» с начала своей деятельности

Напомним, фонд помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО, создан по инициативе Главы Дагестана Сергея Меликова в марте.

Деятельность фонда финансируется за счет средств регионального бюджета, добровольных пожертвований работников организаций, учреждений и предприятий региона, перечислений меценатов.

Напомним, сбор и подготовка пакета необходимых документов, прилагаемых к заявлениям обратившихся за помощью граждан, проводится работниками подведомственных учреждений Минтруда РД. За каждой семьей погибшего военнослужащего закреплен социальный работник – «семейный помощник».