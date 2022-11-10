Общество

318 млн рублей выплачены семьям погибших дагестанских военнослужащих фондом «Все вместе» с начала своей деятельности

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Напомним, фонд помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО, создан по инициативе Главы Дагестана Сергея Меликова в марте.

Деятельность фонда финансируется за счет средств регионального бюджета, добровольных пожертвований работников организаций, учреждений и предприятий региона, перечислений меценатов.

Напомним, сбор и подготовка пакета необходимых документов, прилагаемых к заявлениям обратившихся за помощью граждан, проводится работниками подведомственных учреждений Минтруда РД. За каждой семьей погибшего военнослужащего закреплен социальный работник – «семейный помощник».

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