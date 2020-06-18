316 детей-сирот в Дагестане будут обеспечены жильём в этом году

Эта цифра была озвучена 18 июня во время совещания пор руководством главы Минздрава РД Уммупазиль Омаровой. Для решения вопроса из бюджета будет выделено 260 млн рублей: 110 млн руб. направят из федерального бюджета и 150 млн руб. — из республиканского.

Омарова поручила руководителям муниципалитетов проверить сведения о детях-сиротах для выяснения оснований для получения жилья. В прошлом году по этому пункту были выявлены нарушения. Кроме того, в ведомство нужно направить фотографии приобретаемых помещений и акты обследований установленным нормам.

Оформление в собственность муниципалитетов жилых помещений и последующее предоставление по договорам найма сиротам должна завершиться к первому сентября.