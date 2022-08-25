31 августа пройдёт общероссийское родительское собрание

Министр просвещения Сергей Кравцов проведет IX Общероссийское родительское собрание, на котором расскажет о ходе реализации Президентской программы капитального ремонта школ, родительском контроле за ремонтом и строительством, «золотом стандарте образования», единой образовательной программе и многом другом.

Вопросы для обсуждения собраны от родителей всей страны. В том числе речь пойдет об обучении по единой программе и единым комплектам учебников, участии родительского сообщества в воспитании, организации горячего питания в школах, организации родительского контроля за ремонтом и нагрузки на учеников, перспектив развития Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи. На эти и многие другие вопросы ответит Министр просвещения России.

Собрание пройдёт в формате открытого межрегионального диалога с подключением из всех федеральных округов страны. На горячую линию собрания уже поступило свыше 6 тысяч обращений.