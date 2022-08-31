3 сентября в России проходит День солидарности в борьбе с терроризмом

Эта памятная дата установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане. Несколько лет подряд в школах, колледжах и вузах по всей стране проходят мемориальные акции, посвященные памяти погибших.

В 2004 году в День знаний в бесланскую школу № 1 ворвались боевики, и захватили более тысячи детей, их родителей и педагогов, собравшихся на торжественной линейке, и заложили самодельные бомбы в здании. Три дня террористы удерживали заложников в спортивном зале без еды и воды. А 3 сентября в школе раздались два мощных взрыва, которые спровоцировали незапланированный штурм. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 детей. Сотни людей получили тяжелые травмы, некоторые на всю жизнь остались инвалидами.

Несколько лет 3 сентября в вузах страны проводится акция «Помним Беслан».

1 сентября во всех школах страны проходят уроки мира.