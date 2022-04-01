3 команды из Дагестана вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

Определены 600 полуфиналистов профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования, который проходил с 15 по 24 марта. В полуфинале примут участие 120 команд. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Рейтинги полуфиналистов формировались по двум территориальным зонам: «Восток» (Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Приволжский федеральные округа) и «Запад» (Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский и Южный федеральные округа), исходя из суммарного командного балла (сумма баллов пятерых участников одной команды). Списки команд, которые продолжат участие в полуфиналах, опубликованы на сайте конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» в разделе новости.

По итогам тестирования полуфиналисты конкурса пройдут обучение по программе повышения квалификации, результатом станет разработка программы развития системы образования своего муниципалитета.

«Особую важность для любой сферы имеет уровень управленцев, качество принятия решений. Конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Флагманы образования. Муниципалитет» – хорошая возможность для выстраивания новых форматов взаимодействия управленцев сферы образования. А конкурсная среда – всегда стимул для профессионального роста. Хочется пожелать полуфиналистам презентовать лучшие практики, масштабировать свой региональный опыт и, конечно же, получить удовольствие от взаимодействия с коллегами в таком масштабном всероссийском проекте», – сказал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Заявочная кампания продлилась с 9 декабря 2021 года по 13 марта 2022 года. Команды, успешно прошедшие регистрацию, были допущены к выполнению дистанционного тестирования.

Данный этап был направлен на проверку функциональной грамотности, общих знаний, психолого-педагогических и экономико-правовых аспектов организации работы муниципальной системы образования. Участники смогли проверить свой уровень знаний по истории и культуре России, русскому языку и культуре речи, географии и праву, а также определить, насколько они в курсе изменений, происходящих в нормативных правовых документах сферы образования.

Тестирование проводилось в течение 10 дней и завершилось 24 марта.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова запуск командного трека для представителей муниципальных образований позволил расширить горизонты профессиональных возможностей в управленческой деятельности и укрепить взаимодействие участников.

«На этапе дистанционного тестирования участники продемонстрировали настоящий соревновательный дух. В полуфинал вышли 120 команд управленцев и руководителей образовательных организаций из 8 федеральных округов нашей страны, показавших наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования – это 600 участников из более чем 7 тысяч зарегистрировавшихся конкурсантов. Среди полуфиналистов 87% женщин, 13% мужчин. 16% конкурсантов – молодые управленцы, возраст большинства участников – от 36 до 55 лет, опыт профессиональной деятельности – от 10 до 20 лет, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Президентская платформа «Россия – страна возможностей» стремится объединить в своих проектах молодость и опыт. Среди полуфиналистов конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» самому опытному участнику, руководителю образовательной организации, 72 года, а профессиональный стаж в должности насчитывает более 20 лет. Возраст самого молодого руководителя образовательной организации – 26 лет. Уверен, что площадка конкурса станет оптимальной платформой для профессионального обмена, поиска новых подходов и решений для сферы образования».

Республику Дагестан в полуфинале конкурса представят команды:

Команда Управления образования администрации города Махачкалы («Порт-Петровск»);

Команда Управления образования администрации городского округа «Город Кизилюрт» («Маяки Кизилюрта»);

Команда Управления образования Администрации городского округа «город Каспийск» («Каспийская эскадра»).

Победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв руководителей, пройти обучение по программе переподготовки по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также призы от партнеров конкурса.

В конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» принимают участие управленческие команды, состоящие из 5 человек, в числе которых специалисты одного муниципального образования (руководитель или заместитель руководителя муниципального органа управления образованием, специалист, руководитель структурного подразделения, а также руководители (заместители руководителей) образовательных организаций, расположенных на территории муниципалитета).

Конкурс стартовал 9 декабря 2021 года в Екатеринбурге. Целью проекта является поиск, развитие и поддержка перспективных команд управленцев в сфере образования, обладающих высоким уровнем профессиональных компетенций и надпрофессиональных навыков

Информационная справка:Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.

«Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки, а также призы от партнеров конкурса.

Пресс–секретарь проекта «Флагманы образования»

Светлана Белых

+ 7 (925) 006–01–52

svetlana.belykh@rsv.ru

Руководитель направления региональных коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей»

Елена Барсегова

+ 7 (926) 189-10-11

elena.barsegova@rsv.ru