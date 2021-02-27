100-летие ДАССР, Политика

3 Дня Дагестана в Совфеде РФ позволят привлечь внимание ко всем важным вопросам развития республики

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По причине 100-летия ДАССР в Совете Федерации Российской Федерации с 1 по 3 марта пройдут дни Дагестана. Это позволит озвучить все ключевые стороны и вопросы социально-экономического и культурного развития региона.

Зампредседателя Народного Собрания Камиль Давдиев подчёркивает, что эта возможность демонстрирует особое внимание руководства страны к Дагестану, а также о поддержке нынешнего руководителя региона — Сергея Меликова.

В течение трех дней будут обсуждены вопросы строительства дорог, реконструкции аэропорта, решение проблем в области агрокомплекса, туризма, экологии и другие.

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