3 Дня Дагестана в Совфеде РФ позволят привлечь внимание ко всем важным вопросам развития республики

По причине 100-летия ДАССР в Совете Федерации Российской Федерации с 1 по 3 марта пройдут дни Дагестана. Это позволит озвучить все ключевые стороны и вопросы социально-экономического и культурного развития региона.

Зампредседателя Народного Собрания Камиль Давдиев подчёркивает, что эта возможность демонстрирует особое внимание руководства страны к Дагестану, а также о поддержке нынешнего руководителя региона — Сергея Меликова.

В течение трех дней будут обсуждены вопросы строительства дорог, реконструкции аэропорта, решение проблем в области агрокомплекса, туризма, экологии и другие.