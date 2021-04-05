3 апреля состоялось торжественное открытие улицы Рзаева города Дербента

При участии главы администрации города Дербент состоялось торжественное открытие улицы Рзаева, благоустроенной в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Финансирование работ осуществлялось из федерального и республиканского бюджетов. Стоимость проекта составила около восьмидесяти восьми миллионов рублей. На объекте проведены мероприятия по улучшению состояния дорожно-уличной инфраструктуры, в числе которых ремонт системы уличного освещения, ливневой канализации, проведены мероприятия по озеленению. Также в рамках реконструкции на объекте оборудована организованная парковка. Напомним, проект «Благоустройство улицы Рзаева города Дербент Республики Дагестан (Ворота Магалов)» в 2020 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники