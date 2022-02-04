3 306 доз вакцины от COVID-19 для вакцинации подростков поступило в Дагестан

3 360 доз вакцины от COVID-19 «Гам-Ковид-Вак-М» торговой марки «Спутник-М» поступило в Дагестан. Из Республиканского центра инфекционных болезней с соблюдением холодовой цепи вакцину развозят в детские поликлиники городов и районов республики.

Как отметила начальник отдела организации оказания медицинской помощи детскому населению Минздрава РД Марина Халимбекова, вакцинация детей подросткового возраста, с 12 до 18 лет, будет проводиться только при письменном согласии родителей и после осмотра детского врача, здоровому ребёнку.

Детская вакцина от коронавирусной инфекции прошла клинические испытания в Москве и показала свою безопасность и высокую эффективность в выработке иммунитета к COVID-19.