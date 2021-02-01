Здравоохранение

2ГИС сориентирует, где ближе всего сделать прививку от COVID-19

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Министерство цифрового развития Дагестана и геоинформационный сервис, известный среди пользователей навигаторами под названием «2ГИС», выпустили обновление, где теперь можно увидеть точки проведения вакцинации от коронавируса.

На карте Дагестана в приложении таких медорганизаций 19. 2ГИС не только покажет их расположение, схему проезда и время работы, но и по местопроживанию пользователя определит, к какой поликлинике тот привязан.

Для доступа к данной информации в приложении «2ГИС» требуется выбрать подборку «Где поставить вакцину от коронавируса» и из предложенного списка выбрать подходящий вариант.

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