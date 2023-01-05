29 семей мобилизованных и добровольцев Новолакского района получили региональные выплаты по 100 тыс. рублей

В Дагестане активно пользуется услуга по получению единовременной выплаты в размере 100 тыс. рублей семьями мобилизованных и добровольцев.

Выплаты осуществляет Минтруда Дагестана через Управления соцзащиты в рамках фонда «Все вместе», созданного по инициативе Главы РД Сергея Меликова.

Так, на 1 января выплаты в Новолакском районе получили уже 29 семей мобилизованных и добровольцев. Отметим, что фонд пополняется за счет средств перечислений разными ведомствами.

Главы муниципалитетов совместно с подведомственными учреждениями также ведут работу по пополнению Фонда с первых дней его создания. Более 1,5 млн рублей перечислено и Новолакским районом.