Экономика

29 дагестанских предприятий вошли в перечень системообразующих

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Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики и обеспечению социальной стабильности обнародовал список системообразующих компаний в Дагестане.

116 организаций производят сельхозпродукцию, промышленные товары, функционируют в сфере промышленности, транспортном и дорожном хозяйстве, обеспечивают и обслуживают связь, выполняют строительные и топливно-энергетические работы.

Правительство республики отмечает, что перечисленные организации обеспечивают социальную устойчивость и рабочие места в регионе.

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