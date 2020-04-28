29 дагестанских предприятий вошли в перечень системообразующих

Оперативный штаб по устойчивому развитию экономики и обеспечению социальной стабильности обнародовал список системообразующих компаний в Дагестане.

116 организаций производят сельхозпродукцию, промышленные товары, функционируют в сфере промышленности, транспортном и дорожном хозяйстве, обеспечивают и обслуживают связь, выполняют строительные и топливно-энергетические работы.

Правительство республики отмечает, что перечисленные организации обеспечивают социальную устойчивость и рабочие места в регионе.